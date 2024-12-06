ABD İstihdam Verileri Piyasalarda Yükseliş Getirdi

Ekonomi

NEW New York borsası, ABD'de beklentileri aşan istihdam verileri sonrası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artarak 44.824,29 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 artışla 6.081,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 kazançla 19.743,96 puana çıktı.

ABD'de açıklanan veriler, iş gücü piyasasında toparlanmaya işaret ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam kasımda 227 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 35,61 dolara yükseldi.

Analistler, ekim ayında kasırgalar ve grevlerin etkili olduğu iş gücü piyasasında geçen ay toparlanma görüldüğünü kaydetti.

İstihdam artışının iş gücü talebindeki yavaşlamanın kötüleştiğine dair endişeleri hafifletmeye yardımcı olduğunu belirten analistler, Fed'in faiz oranlarını indirmeye kademeli şekilde devam edeceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini vurguladı.

İstihdam verilerinin yayımlanması sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Banka'nın bu ay politika faizini 25 puan artırma olasılığı yüzde 87'ye yükseldi.

ABD 10 yıllık hazine tahvili faizi ise 5 baz puan azalışla yüzde 4,13'e geriledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, ekonomik koşulların güçlü olduğunu, enflasyonu düşürmede ve iş gücü piyasasını soğutmada ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Politika faizinin çok hızlı düşürülmesinin enflasyonu yeniden ateşleyebileceğine işaret eden Bowman, faiz indirimlerine temkinli ve kademeli olarak devam edilmesini istediğini vurguladı.