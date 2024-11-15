ABD İthalat İhracat Fiyat Endeksleri Arttı

Ekonomi

NEW ABD'de ithalat fiyat endeksi ekimde aylık bazda yüzde 0,3, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,8 artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi.

Nisan ayından bu yana en güçlü artışı kaydeden ithalat fiyat endeksi, eylülde ise yüzde 0,4 azalmıştı.

Endeks, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 yükseliş kaydetti.

İhracat fiyat endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 0,8 ile Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek oranda artış gösterdi.

Beklentiler ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi. İhracat fiyat endeksi, eylül ayında ise yüzde 0,6'lık azalış kaydetmişti.

Endeks, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı.

Analistler, ithalat fiyat endeksinin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın uygulamayı planladığı tarifelerin vergi öncesi ithalat fiyatlarına etkisini değerlendirmek için gelecek yıl yakından takip edilmesini beklediklerini belirtti.