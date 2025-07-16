ABD'li Büyük Bankaların Karı Artışta - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'li Büyük Bankaların Karı Artışta

16.07.2025 16:34
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Bank of America, Morgan Stanley ve Goldman Sachs, ikinci çeyrekte karlarını artırdı.

NEW ABD'nin büyük bankalarından Bank of America, Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın karı ikinci çeyrekte arttı.

ABD'li yatırım bankalarından Bank of America, Morgan Stanley ve Goldman Sachs, 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, Bankanın net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 7,1 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün ikinci çeyreğinde 6,9 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun geçen yılın ikinci çeyreğinde 83 sent olan hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 89 sente çıktı.

Bank of America'nın geliri ise yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 26,5 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün aynı döneminde 25,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Morgan Stanley'nin net karı yüzde 15 arttı

Morgan Stanley'den yapılan açıklamaya göre, Bankanın geliri bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 16,8 milyar dolara ulaştı. Bankanın geliri, 2024'ün ikinci çeyreğinde 15 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kurumun net karı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 3,5 milyar dolara yükseldi. Banka, geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,1 milyar dolar net kar elde etmişti.

Morgan Stanley'nin geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,82 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,13 dolara çıktı.

Goldman Sachs'ın net karı yüzde 22 yükseldi

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, Bankanın yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 3,7 milyar dolara yükseldi. Bankanın 2024'ün aynı dönemindeki net karı 3 milyar dolar olmuştu.

Kurumun 2024'ün ikinci çeyreğinde 8,62 dolar olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 10,91 dolara ulaştı.

Goldman Sachs'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 14,6 milyar dolara yükseldi.

Banka, 2024'ün ikinci çeyreğinde 12,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

ABD'li büyük bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya bu hafta başlamıştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde JPMorgan Chase'in net karı yüzde 17 azalırken, Wells Fargo'nun karı yüzde 0,6 ve Citigroup'un karı yüzde 25 yükselmişti.

Kaynak: AA

Morgan Stanley, Goldman Sachs, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'li Büyük Bankaların Karı Artışta - Son Dakika

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