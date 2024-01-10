ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Bitcoin ETF'lerine onay verdi
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) onay verdi. Bu karar, Bitcoin'in daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşmasını sağlayabilir ve kripto para birimine olan güveni artırabilir.
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10.01.2024 01:48:56. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Bitcoin ETF'lerine onay verdi - Son Dakika