Fed, Büyük Bankaların Sermaye Gerekliliklerini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fed, Büyük Bankaların Sermaye Gerekliliklerini Artırıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), büyük bankaların sermaye gerekliliklerini artıracak taslak kuraldaki değişiklikleri açıkladı. Bankalara yönelik sermaye planında atılacak sonraki adımlar hakkında bilgi veren Fed yetkilisi Michael Barr, büyük bankaların sermayesinde yüzde 9 artış öngörüldüğünü belirtti.

10.09.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD Merkez Bankasının (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, büyük bankaların sermaye gerekliliklerini artıracak taslak kuraldaki değişiklikleri açıkladı.

Barr, başkent Washington'daki Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, bankalara yönelik sermaye planında atılacak sonraki adımları anlattı.

Yaklaşık bir yıl önce büyük bankalar için risk tabanlı sermaye gerekliliklerini değiştirecek kural önerdiklerini ve bunlar hakkında yorum istediklerini aktaran Barr, "Bu süreç, önerilerde geniş ve maddi değişikliklerin haklı olduğu sonucuna varmamızı sağladı." diye konuştu.

Barr, sermaye gerekliliklerini artırmanın faydaları ve maliyetleri olduğuna işaret ederek, alınan geri bildirimler ışığında ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ortaklığında sunulan yeni teklifle büyük bankaların sermayesinde yüzde 9 artış öngörüldüğünü söyledi.

Temmuz 2023'te açıklanan taslak kural ile ABD'de 100 milyar dolar veya daha fazla toplam varlığı bulunan bankalar sermaye gerekliliklerinde yüzde 19 artışla karşı karşıya kalmıştı.

ABD'nin JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük bankalarının üst yöneticileri, banka sermayelerinin artırılmasını öngören düzenleme teklifinin ekonomiye zarar verebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Finans, Banka, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed, Büyük Bankaların Sermaye Gerekliliklerini Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:48 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:44 Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
10:22 Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:17 ’Sorun ne’ diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı 'Sorun ne' diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 00:20:07. #1.11#
SON DAKİKA: Fed, Büyük Bankaların Sermaye Gerekliliklerini Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement