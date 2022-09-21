Fed faiz oranını üçüncü kez 75 baz puan artırdı: (2)

ABD Merkez Bankası (Fed), bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yükseltirken büyüme beklentilerinde aşağı yönlü sert bir revizyona gitti.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantısı'nın ardından Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin genel ekonomik faaliyetlerin ılımlı bir büyümeye işaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, istihdam kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Enflasyonun salgın, yükselen enerji fiyatları ve daha geniş fiyat baskılarıyla ilgili arz ve talep dengesizliklerini yansıtarak yüksek kalmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının muazzam insani ve ekonomik zorluklara neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, savaş ve buna bağlı olayların enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek bir baskı oluşturduğuna ve küresel ekonomik faaliyet üzerinde baskı yarattığına dikkat çekildi.

Fed'in açıklamasında komitenin enflasyon risklerine karşı oldukça "dikkatli" olduğunun altı yeniden çizildi.

Açıklamada, 75 baz puanlık faiz artışının yanı sıra Komitenin mayıs ayında duyurduğu bilanço küçültme planı doğrultusunda elindeki Hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleri azaltmaya devam edeceği aktarıldı.

Komitenin, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmeye çok kararlı olduğu belirtilen açıklamada, para politikasının uygun duruşu değerlendirilirken, ekonomik görünüme ilişkin gelen bilgilerin etkilerinin izlenmeye devam edileceği yinelendi.

Açıklamada, Komitenin hedeflere ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda, para politikasının duruşunun uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı kaydedildi.

Enflasyon tahmini yükseldi, büyüme beklentileri sert düştü

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yükseltirken, büyüme beklentilerini düşürdü.

Fed'in tahminlerine göre, bu yıla ilişkin enflasyon (PCE enflasyonu) tahmini yüzde 5,2'den yüzde 5,4'e yükseltildi. Enflasyon tahminleri 2023 için yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e çıkartılırken ve 2024 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye çekildi.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi olan PCE enflasyonu beklentisi 2022 için yüzde 5,2'den yüzde 5,4, 2023 için de yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e ve 2024 için de yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkarıldı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 4,3'den yüzde 4,5'e ve 2023 için yüzde 2,7'den yüzde 3,1'e çıkarılırken 2024 için yüzde 2,3 olarak sabit bırakıldı.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise sert bir revizyona gidilerek yüzde 1,7'den yüzde 0,2'ye düşürüldü. Ülke ekonomisinin 2023'e ilişkin büyüme tahmini de yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye ve 2024 yılı beklentisi yüzde 1,9'dan yüzde 1,7'ye indirildi. ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 olarak korundu.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,7'den yüzde 3,8'e, 2023 için yüzde 3,9'dan yüzde 4,4'e ve 2024 için yüzde 4,1'den yüzde 4,4'e yükseltildi.

Fonlama oranına ilişkin medyan beklenti 2022 için yüzde 3,4'den yüzde 4,4'e, 2023 için yüzde 3,8'den yüzde 4,6'ya ve 2024 için yüzde 3,4'den yüzde 3,9'a yükseltildi. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5 olarak sabit bırakıldı.

Kovid-19 krizinde toparlanan ABD ekonomisi, geçen yıl yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi göstermişti.

Öte yandan, dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları enflasyonla mücadele için harekete geçerken, İngiltere Merkez Bankası'nın da perşembe günü faiz oranlarını tekrar yükseltmesi bekleniyor.

Para politikası yapıcıları, çok zayıf bir tepkinin enflasyonun yüksek kalmasına yol açabileceği, enflasyona karşı çok sert bir duruşun ise bir resesyonu tetikleyebileceği ikilemiyle karşı karşıya bulunuyor.