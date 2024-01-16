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ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'ne göre Ocak Ayında İmalat Sektöründe Daralma Yaşandı - Son Dakika
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ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'ne göre Ocak Ayında İmalat Sektöründe Daralma Yaşandı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, ocakta eksi 43,7'ye düşerek imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterdi. Yeni sipariş endeksi eksi 49,4'e, sevkiyat endeksi ise eksi 31,3'e indi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 18,8'e çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi\'ne göre Ocak Ayında İmalat Sektöründe Daralma Yaşandı
16.01.2024 - 16:55,
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NEW ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, ocakta eksi 43,7'ye düşerek imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterdi.

New York Fed'in ocak ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi ocakta 29,2 puan azalışla eksi 43,7'ye geriledi.

Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden endekse ilişkin piyasa beklentileri, bu dönemde eksi 5 değerini alması yönündeydi.

İmalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, Aralık 2023'te eksi 14,5 olmuştu.

Yeni sipariş endeksi ocakta 38,1 puan azalarak eksi 49,4'e ve sevkiyat endeksi 24,9 puan azalışla eksi 31,3'e indi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise söz konusu dönemde 6,7 puan artarak 18,8'e çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'ne göre Ocak Ayında İmalat Sektöründe Daralma Yaşandı - Son Dakika
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