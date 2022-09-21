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Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. - Son Dakika

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