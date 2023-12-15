ABD Merkez Bankası New York Şubesi\'ne göre imalat sektöründe daralma yaşandı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, aralıkta eksi 14,5'e düşerek imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterdi.

New York Fed'in aralık ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi aralıkta 23,6 puan azalışla eksi 14,5'e düştü.

Piyasa beklentileri verinin bu dönemde 2 değerini alması yönündeydi.

Dört ayın en düşük seviyesine gerileyen ve imalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, kasım ayında 9,1 olarak kaydedilmişti.

Yeni sipariş endeksi aralıkta 6,4 puan azalarak eksi 11,3'e ve sevkiyat endeksi 16,4 puan azalışla eksi 6,4'e indi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise söz konusu dönemde 13 puan artarak 12,1'e çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.