 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Merkez Bankası New York Şubesi'ne göre imalat sektöründe daralma yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Merkez Bankası New York Şubesi'ne göre imalat sektöründe daralma yaşandı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, aralıkta eksi 14,5'e düşerek imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterdi. Yeni sipariş ve sevkiyat endeksleri de düşüş gösterdi.

ABD Merkez Bankası New York Şubesi\'ne göre imalat sektöründe daralma yaşandı
15.12.2023 - 17:01,
Abone Ol

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, aralıkta eksi 14,5'e düşerek imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterdi.

New York Fed'in aralık ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi aralıkta 23,6 puan azalışla eksi 14,5'e düştü.

Piyasa beklentileri verinin bu dönemde 2 değerini alması yönündeydi.

Dört ayın en düşük seviyesine gerileyen ve imalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, kasım ayında 9,1 olarak kaydedilmişti.

Yeni sipariş endeksi aralıkta 6,4 puan azalarak eksi 11,3'e ve sevkiyat endeksi 16,4 puan azalışla eksi 6,4'e indi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise söz konusu dönemde 13 puan artarak 12,1'e çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, New York, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Merkez Bankası New York Şubesi'ne göre imalat sektöründe daralma yaşandı - Son Dakika


17:16
Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin? Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15
Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06
Yavru Aslan Öldü Yavru Aslan Öldü
15:52
Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi

Son Dakika
17:16 Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15 Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06 Yavru Aslan Öldü
15:53 Köpek saldırısında ağır yaralanan, acılı babasının bile umudunu yitirdiği Tunahan'dan haber var
15:52 Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35 Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi
15:12 Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 18:05:42. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Merkez Bankası New York Şubesi'ne göre imalat sektöründe daralma yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement