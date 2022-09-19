ABD'nin tahvil faizleri Fed toplantısı öncesinde yükselişini sürdürüyor - Son Dakika
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ABD'nin tahvil faizleri Fed toplantısı öncesinde yükselişini sürdürüyor

19.09.2022 16:36
ABD'nin tahvil faizleri Fed toplantısı öncesinde yükselişini sürdürüyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede ultra şahin para politikalarını sürdüreceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi, ABD'nin tahvil faizlerini 2008 küresel finans krizi dönemi seviyelerine taşıdı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede ultra şahin para politikalarını sürdüreceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi, ABD'nin tahvil faizlerini 2008 küresel finans krizi dönemi seviyelerine taşıdı.

Fed'in sıkılaştırıcı adımlarına devam edeceğine ilişkin fiyatlamalar tahvil piyasalarındaki satış baskısını artırıyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3,51'le 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 3,52 ile son 8 yılın, ABD'nin 5 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,68 ile son 14 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3,95'le 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, enflasyon baskısının devam etme ihtimali yatırımcıların tahvillerden kaçışını hızlandırıyor.

Şahinleşen Fed'e ilişkin beklentiler dolar talebini artırırken, buna paralel dolar endeksi 110'la son 20 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

Para piyasalarında bu haftaki toplantıda Fed'in politika faizini yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan artıracağı öngörülürken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların tonu merak ediliyor.

Kasım toplantısında ise Fed'in yüzde 29 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 59 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 12 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.

Ülkede geçen hafta açıklanan verilerin, enflasyon baskısının devam ettiğine işaret etmesi Fed'e ilişkin agresif faiz artışı beklentilerini artırmıştı.

Analistler, Fed'in bu haftaki toplantıda alacağı faiz kararının yanı sıra Powell'ın sözle yönlendirmeleri ile güncellenecek faiz ve ekonomik gösterge tahminlerinin oldukça önemli olduğunu bildirdi.

Yarın başlayacak Fed'in Açık Piyasa Komitesi toplantısı çarşamba günü sona erecek. Fed'in faiz kararı çarşamba günü TSİ 21.00'de yayımlanacak. Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı ise saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'nin tahvil faizleri Fed toplantısı öncesinde yükselişini sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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