Çin para birimi, Fed'in faiz artırımlarına başladığı marttan bu yana dolar karşısında değer kaybediyor. Mart başında 6,3 seviyesinde olan dolar/yuan paritesindeki yükseliş eğiliminin, ağustostan bu yana ivme kazanması dikkati çekiyor.

Parite, Fed'in agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi nedeniyle 16 Eylül 'de psikolojik eşik olarak görülen 7 seviyesini ilk kez aşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Çin yuanı, dolar karşısında 14 yılın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika

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