Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › ABD'li perakende zinciri Target'ın ikinci çeyrek karı yüzde 90 azaldı - Son Dakika

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