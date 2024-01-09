 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'nin Dış Ticaret Açığı Kasımda Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin Dış Ticaret Açığı Kasımda Azaldı

ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 2 azalışla 63,2 milyar dolara geriledi. Ülkenin ihracatı ve ithalatı da düşüş gösterdi. Çin'e karşı verilen dış ticaret açığı azalırken, AB ve İsviçre ile olan ticaret açığı değişti. ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Meksika, Vietnam, Kanada, Japonya, Almanya, Tayvan, İrlanda, Hindistan, İtalya, Güney Kore, Malezya, Fransa, İsrail ve Suudi Arabistan yer aldı. Ülkenin ticaret fazlası verdiği yerler ise Güney ve Orta Amerika, Hollanda, Hong Kong, Avustralya, İngiltere, Singapur, Belçika ve Brezilya oldu.

ABD\'nin Dış Ticaret Açığı Kasımda Azaldı
09.01.2024 - 17:49,  Güncelleme: 17:54
Abone Ol

NEW ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 2 azalışla 63,2 milyar dolara geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2023'e ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 2 azalarak 63,2 milyar dolara düştü. Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 65 milyar dolar olması yönündeydi. Dış ticaret açığı, ekimde 64,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı kasımda yüzde 1,9 azalışla 253,7 milyar dolara, ithalatı da yüzde 1,9 düşüşle 316,9 milyar dolara indi.

Çin'e karşı verilen dış ticaret açığında azalış

Söz konusu dönemde ABD, en fazla dış ticaret açığını 21,5 milyar dolarla Çin karşısında verdi. Ülkenin Avrupa Birliği (AB) ve Çin ile arasındaki ticaret açığı bu dönemde azalırken, İsviçre ile olan ticaret açığı arttı.

ABD'nin AB ile ticaret açığı kasımda 15,6 milyar dolara gerilerken, İsviçre ile arasındaki ticaret açığı 2,3 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Meksika (13,8 milyar dolar), Vietnam (9,7 milyar dolar), Kanada (7,8 milyar dolar), Japonya (7,1 milyar dolar), Almanya (5,6 milyar dolar), Tayvan (4,6 milyar dolar), İrlanda (4,4 milyar dolar), Hindistan (4 milyar dolar), İtalya (3,6 milyar dolar), Güney Kore (3,5 milyar dolar), Malezya (1,7 milyar dolar), Fransa (600 milyon dolar), İsrail (400 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (100 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği yerler ise Güney ve Orta Amerika (4,1 milyar dolar), Hollanda (3 milyar dolar), Hong Kong (1,8 milyar dolar), Avustralya (1,4 milyar dolar), İngiltere (600 milyon dolar), Singapur (400 milyon dolar), Belçika (200 milyon dolar) ve Brezilya (100 milyon dolardan az) oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, İsviçre, Avrupa Birliği, Çin, İsrail, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin Dış Ticaret Açığı Kasımda Azaldı - Son Dakika


18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:32
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31
Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29
Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?

Son Dakika
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31 Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46 Anne ve çocuğunun minibüste düşmesine neden olan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 18:10:26. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'nin Dış Ticaret Açığı Kasımda Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement