ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika
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ABD'nin ham petrol stokları arttı

12.05.2022 07:50
ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 milyon 500 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 milyon 500 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8 milyon 500 bin varil (yüzde 2) artarak 424 milyon 200 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 457 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 7 milyon varil (yüzde 1,3) azalışla 543 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 3 milyon 600 bin varil (yüzde 1,6) azalışla 225 milyon varil oldu.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 62 bin varil azalarak 6 milyon 269 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 695 bin varil azalarak 2 milyon 879 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 30 Nisan-6 Mayıs haftasında 107 bin varil azalarak 12 milyon 247 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Nisan 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 12 milyon varil, gelecek yıl ise bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesine ulaşarak 13 milyon varil olması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika


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