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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

18.12.2021 09:27
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Aralık döneminde bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 475'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son 1 yılda ise toplam 212 adet arttı.

Perşembe gününü 75,02 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 73,52 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 70,86 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 72,38 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Baker Hughes, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika Ekonomi


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