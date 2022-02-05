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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

05.02.2022 09:01
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 29 Ocak-4 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 497'ye yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 198 adet arttı.

Perşembe gününü 91,11 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 92,78 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 91,95 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 90,27 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika Ekonomi


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