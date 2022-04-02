ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

02.04.2022 09:47
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Mart-1 Nisan döneminde önceki haftaya göre 2 adet artışla 533'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 196 adet arttı.

Perşembe gününü 107,91 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 104,39 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 97,90 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 100,28 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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Brent petrolün varil fiyatı 103,83 dolar Brent petrolün varil fiyatı 103,83 dolar ABD'nin rezerv hamlesiyle brent petrol geriledi! Şu sıralar 107 dolardan işlem görüyor ABD'nin rezerv hamlesiyle brent petrol geriledi! Şu sıralar 107 dolardan işlem görüyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Baker Hughes, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika


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