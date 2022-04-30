ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

30.04.2022 09:03
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Nisan döneminde, önceki haftaya göre 3 adet artışla 552'ye yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 210 adet arttı.

Perşembe gününü 107,22 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 106,60 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 104,69 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 105,02 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Baker Hughes, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika


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