ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

21.05.2022 09:17
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 13 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 13 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 13 adet artışla 576'ya yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 220 adet arttı.

Perşembe gününü 112,04 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 112,66 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 110,28 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 109,89 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika


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