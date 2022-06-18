ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

18.06.2022 09:18
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 10-17 Haziran haftasında önceki haftaya göre 4 adet artışla 584'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 211 adet arttı.

Perşembe gününü 119,81 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 113,61 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 110,48 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 107,59 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

YORUMLAR
500
Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: 'Kasım Süleymani 500 ABD'linin öldürülmesini planlayanlar arasındaydı' Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: 'Kasım Süleymani 500 ABD'linin öldürülmesini planlayanlar arasındaydı' New York borsası karışık seyirle kapandı New York borsası karışık seyirle kapandı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Baker Hughes, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 09:35:22. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement