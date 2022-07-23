Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes 'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Temmuz haftasında önceki haftaya göre değişim göstermedi ve 599'da kaldı.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Baker Hughes, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi - Son Dakika

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