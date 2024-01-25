 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 9 milyon 200 bin varil azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 9 milyon 200 bin varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 9 milyon 200 bin varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ticari ham petrol stokları 420 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi. Bu rakam, piyasa beklentisinin üzerinde bir azalışı temsil ediyor. Ayrıca, stratejik ham petrol stokları ise 900 bin varil artarak 356 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı. Benzin stokları ise 4 milyon 900 bin varil artışla 253 milyon varile çıktı. Bu dönemde ABD'nin ham petrol ithalatı düşerken, ihracatı da azaldı. Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 12 milyon 726 bin varil olarak kaydedildi. EIA'nın raporuna göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 210 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 440 bin varil olması bekleniyor.

ABD\'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 9 milyon 200 bin varil azaldı
25.01.2024 - 09:13,  Güncelleme: 09:27
Abone Ol

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 9 milyon 200 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 9 milyon 200 bin varil azalışla 420 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 900 bin varil artışla 356 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 4 milyon 900 bin varil artışla 253 milyon varile çıktı.

Petrol üretimi düştü

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 840 bin varil düşerek 5 milyon 580 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 595 bin varil azalarak 4 milyon 434 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 13-19 Ocak haftasında 1 milyon varil düşüşle 12 milyon 726 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Ocak 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 210 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 440 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 9 milyon 200 bin varil azaldı - Son Dakika


12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Bursa'da metroda çıkan kavgada bıçaklama olayı: Emre Esen'e 8 yıl 3 ay hapis cezası Bursa'da metroda çıkan kavgada bıçaklama olayı: Emre Esen'e 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:36
Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor
11:34
Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
11:22
Gram altın 1.963 liradan işlem görüyor Gram altın 1.963 liradan işlem görüyor
11:22
Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı

Son Dakika
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Bursa'da metroda çıkan kavgada bıçaklama olayı: Emre Esen'e 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
11:22 Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı
11:22 Gram altın 1.963 liradan işlem görüyor
11:18 Bir dönem Akşener'in yardımcılığını yapan Taylan Yıldız, bağımsız İBB adayı oldu
11:18 3 yaşındaki oğlu ölmüştü: Anne sonunda her şeyi itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 12:35:50. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 9 milyon 200 bin varil azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement