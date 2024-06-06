ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı

ABD\'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 200 bin varil arttı. Ülkenin ham petrol ithalatı ve ihracatı da artış gösterdi. ABD'nin günlük ham petrol üretimi ise Mayıs 2024'e kadar artmaya devam edecek.

06.06.2024 09:21
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 200 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artarak 455 milyon 900 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 100 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 900 bin varil artışla 370 milyon 200 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 2 milyon 100 bin varil artarak 230 milyon 900 bin varil seviyesine yükseldi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 289 bin varil artarak 7 milyon 58 bin varil, ham petrol ihracatı günlük ortalama 276 bin varil artışla 4 milyon 501 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 25-31 Mayıs haftasında 4 bin varil artarak 13 milyon 526 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Mayıs 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 200 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 730 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı - Son Dakika

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