ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 700 bin varil arttı. Ülkenin ham petrol ithalatı artarken ihracatı azaldı. ABD'nin günlük ham petrol üretimi ise 99 bin varil artarak 13 milyon 625 bin varil seviyesine yükseldi.

13.06.2024 09:13
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 700 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil artarak 459 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 300 bin varil artışla 370 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 2 milyon 600 bin varil artarak 233 milyon 500 bin varil seviyesine yükseldi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 245 bin varil artarak 8 milyon 304 bin varil, ham petrol ihracatı günlük ortalama 1 milyon 313 bin varil azalarak 3 milyon 188 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 1-7 Haziran haftasında 99 bin varil artarak 13 milyon 625 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Haziran 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 240 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 710 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı - Son Dakika

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