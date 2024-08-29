ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Düştü

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 800 bin varil düştü. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, stoklar 425 milyon 200 bin varil seviyesine geriledi. Benzin stokları ise azalarak 218 milyon 400 bin varil olarak kaydedildi. ABD'nin ham petrol ithalatı ve ihracatı da azaldı. Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 13 milyon 700 bin varile geriledi.

29.08.2024 09:47
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 800 bin varil düştü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 800 bin varil azalarak 425 milyon 200 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 700 varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 700 bin varil artışla 377 milyon 900 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalarak 218 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 92 bin varil azalarak 6 milyon 560 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 374 bin varil azalarak 3 milyon 671 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 17-23 Ağustos haftasında 109 bin varil azalarak 13 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi.

EIA'nın Ağustos 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 230 bin varil, gelecek sene ise 13 milyon 690 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Düştü - Son Dakika

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