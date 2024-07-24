ABD, Pandemi Fonu'na 667 Milyon Dolarlık Destek Taahhüdünde Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

ABD, Pandemi Fonu'na 667 Milyon Dolarlık Destek Taahhüdünde Bulundu

ABD, Pandemi Fonu\'na 667 Milyon Dolarlık Destek Taahhüdünde Bulundu

ABD yönetimi, pandemileri önlemeyi, hazırlıkları ve müdahaleyi desteklemeyi amaçlayan Pandemi Fonu'na 667 milyon dolarlık katkı taahhüdünde bulundu. ABD'nin, Kongre ödeneklerine ve fonların mevcudiyetine bağlı olarak, 2026'ya kadar Pandemi Fonu'nu desteklemek için bu taahhüdü gerçekleştireceği belirtildi. ABD ayrıca, mevcut bağışçılara desteklerini ikiye katlama çağrısı yaparken, yeni ortaklara da destek çağrısında bulundu. Almanya ise Pandemi Fonu'na 54 milyon dolarlık katkı taahhüdünde bulundu.

24.07.2024 21:09
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ABD yönetimi, "Pandemi Fonu"nu desteklemek için 667 milyon dolara kadar katkı taahhüdünde bulundu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, pandemileri önlemeyi, bunlara karşı hazırlıkları ve müdahaleyi desteklemeyi amaçlayan fona katkı sunulmasının planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin, Kongre ödeneklerine ve fonların mevcudiyetine bağlı olarak, Pandemi Fonu'nu 2026'ya kadar desteklemek için 667 milyon dolarlık taahhütte bulunduğu kaydedildi.

Pandemi Fonu'nun en az 2 milyar dolar doğrudan finansman toplamayı hedeflediği belirtilen açıklamada, sürdürülebilir kaynak seferberliği planının geliştirilmesi için çalışıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin mevcut tüm bağışçılara Pandemi Fonu'na verdikleri ilk destek taahhütlerini ikiye katlama, hükümetler, özel sektör, hayır kurumları ve sivil toplum dahil olmak üzere yeni ortaklara ise destek çağrısı yaptığı ifade edildi.

Öte yandan Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Almanya'nın Pandemi Fonu'na 54 milyon dolarlık katkı taahhüdünde bulunduğu bildirildi.

Pandemi Fonu, Kovid-19 salgının ardından düşük ve orta gelirli ülkelerde kritik pandemi önleme, hazırlık ve müdahale kapasitelerine yatırım amacıyla çok taraflı bir finansman mekanizması olarak Eylül 2022'de kurulmuştu.

Kaynak: AA

Almanya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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