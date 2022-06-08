ABD, petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti - Son Dakika
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ABD, petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti

08.06.2022 14:16
ABD, petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin Brent ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin Brent ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

EIA'nın "Haziran 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 107,37 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam mayıs ayı raporunda 103,35 dolardı.

Raporda, WTI ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 102,47 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı mayıs ayında 98,20 dolar olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 97,24 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 93,24 dolar olması bekleniyor.

Raporda, Rusya- Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ile bunların uygulama hızının ve yaz dönemi petrol talebinde azalış beklentisinin belirsizliklere yol açtığı ifade edildi.

Ayrıca, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin koordineli stratejik rezerv kullanımları, Libya'daki jeopolitik gelişmeler ve İran petrolünün piyasaya dönme ihtimalinin belirsizliklere katkıda bulunduğu belirtildi.

Rusya'nın toplam sıvı yakıt üretiminin yılın ilk çeyreğinde günlük 11,3 milyon varilden gelecek yılın son çeyreğine kadar günlük 9,3 milyon varile düşeceğinin öngörüldüğü raporda, geçen hafta duyurulan AB yaptırımlarından ham petrol ithalat yasağının 6 ay, petrol ürünleri ithalat yasağının ise 8 ay içinde uygulanacağı tahminine yer verildi.

Öte yandan, yaptırımların Rusya'nın petrol üretiminde beklenenden fazla azalmaya yol açabileceği, bu beklentilerin ham petrol fiyatları için yukarı yönlü riskler oluşturduğu belirtildi.

EİA, raporda, AB yaptırımlarına maruz kalan Rus ham petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin başta Asya olmak üzere alternatif alıcılar bulacağı öngörüsünü paylaştı.

ABD'nin ham petrol üretiminde yükseliş öngörüsü

Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 920 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu miktar, yaklaşık 11 milyon 190 bin varil olarak kayıtlara geçmişti.

Üretimin 2023'te 12 milyon 970 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği hesaplanıyor.

OPEC'in günlük ham petrol üretiminin ise bu yılın ikinci yarısında ilk yarısına göre 800 bin varil artarak yaklaşık 29 milyon 200 bin varile ulaşacağı, yılın tamamında 28 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 29 milyon 450 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD, petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti - Son Dakika

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