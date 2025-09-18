ABD Petrol Stokları Beklentinin Aksine Düştü - Son Dakika
Ekonomi

ABD Petrol Stokları Beklentinin Aksine Düştü

18.09.2025 09:16
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 9.3 milyon varil azaldı, benzin stokları da düştü.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta piyasa artış beklentisinin aksine yaklaşık 9 milyon 300 bin varil düşüş gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta 9 milyon 300 bin varil azalarak 415 milyon 400 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 400 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 405 milyon 700 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalarak 217 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 6-12 Eylül haftasında 13 bin varil azalarak 13 milyon 482 bin varil seviyesinde kaldı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 579 bin varil azalışla 5 milyon 692 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 2 milyon 532 bin varil artışla 5 milyon 277 bin varil oldu.

EIA'nın Eylül 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 440 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Ekonomi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
