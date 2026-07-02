ABD Petrol Stokları Düşüyor - Son Dakika
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ABD Petrol Stokları Düşüyor

02.07.2026 08:29
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ABD'nin ticari ham petrol stokları 3.8 milyon varil azalarak 408.4 milyon varile geriledi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azalışla 408 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 2 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 5 milyon 500 bin varil azalarak 325 milyon 700 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalışla 214 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi düştü

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 20-26 Haziran haftasında 9 bin varil azalarak 13 milyon 810 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 291 bin varil azalışla 5 milyon 279 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 661 bin varil azalışla 4 milyon 8 bin varil oldu.

EIA'nın "Haziran 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 720 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hamster Coin, Ekonomi, Finans, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Petrol Stokları Düşüyor - Son Dakika

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