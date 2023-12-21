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ABD Senatörü Elizabeth Warren'ın kripto yasa tasarısı tartışmalara yol açıyor - Son Dakika
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ABD Senatörü Elizabeth Warren'ın kripto yasa tasarısı tartışmalara yol açıyor

Kripto ekosisteminde son dönemde, ABD Senatörü Elizabeth Warren'ın kripto yasa tasarısı konuşuluyor. Tasarı bankacılık komitesi üyesi diğer senatörlerin desteğini alsa da kripto ekosistemi tasarıyı 'teknolojik ilerlemeye saldırı' olarak yorumluyor.

ABD Senatörü Elizabeth Warren\'ın kripto yasa tasarısı tartışmalara yol açıyor
21.12.2023 - 11:47,
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Kripto ekosisteminde son dönemde, ABD Senatörü Elizabeth Warren'ın kripto yasa tasarısı konuşuluyor. Tasarı bankacılık komitesi üyesi diğer senatörlerin desteğini alsa da kripto ekosistemi tasarıyı 'teknolojik ilerlemeye saldırı' olarak yorumluyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, "Elizabeth Warren'ın önerisi kripto ekosisteminde kısa süreli bir şok etkisi oluşturdu. Yine de Warren'ın 11 yıllık senatörlük geçmişinde sunduğu ya da desteklediği 330 tasarıdan yalnızca 11'i yasalaştı. Bu tespit meseleyi soğutmaya yetti" ifadelerini kullandı.

2023'ün son haftalarında kripto para ekosisteminin gündeminin üst sıralarında ABD Senatörü Elizabeth Warren'ın Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme (AML) yasa tasarısı öne çıktı. Daha önce büyük teknoloji şirketlerine yönelik sert çıkışlarıyla tanınan Warren'a göre yasa tasarısı; kara para aklama, fidye yazılımı saldırıları, yaptırımlardan kaçınma, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç eylemlerinde kripto paraların kullanımını engellemeyi öngörüyor. Kripto şirketlerini, madencileri, cüzdanları Banka Gizlilik Yasası kapsamındaki finansal kuruluşlarla aynı şekilde sınıflandırmayı ve katı raporlama gerekliliklerinin uygulanmasını amaçlayan yasa tasarısı, 11 Aralık 2023'te, üçü bankacılık komitesinden olmak üzere 5 senatörün daha desteğini alsa da kimileri tasarıyı "teknolojik ilerlemeye doğrudan saldırı" olarak yorumluyor.

"KRİPTO EKOSİSTEMİ TASARININ ABD'NİN ÖZGÜRLÜKÇÜ DEĞERLERİYLE UYUŞMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR"

ABD'de yılın başından bu yana ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler ve Warren gibi bürokratların kripto ekosistemine yönelik baskıcı tutumunun ülkedeki kripto trafiğine de yansıdığını dile getiren Kafkas Sönmez, "a16z'ye göre her konuda inovasyonun öncüsü olmayı başaran ABD, kripto paralar, blokzinciri ve Web3 konusundaki fırsatları kaçırıyormuş gibi görünüyor. 2018-19 yıllarında küresel kripto internet sitesi trafiklerinin yüzde 22'si ABD'den gelirken, bu rakam 2021-22 döneminde yüzde 15'lere kadar geriledi. Kripto geliştiricilerinin oranı yüzde 10'luk kayıp yaşadı. Kripto ekosistemi Warren'ın tasarısının kara para aklamanın önlenmesi açısından anlamlı bulsa da tasarının ABD'nin özgürlükçü değerleriyle uyuşmadığını düşünüyor" dedi.

KRİPTO PARA KULLANICI SAYISI BÜYÜMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Küresel otoritelerin blokzinciri ve Web3 gibi teknolojileri "odadaki fil" yaklaşımıyla değerlendirmeye son vermesi gerektiğine dikkat çeken Sönmez, "Kripto ve blokzinciri artık hayatımızda, gerçek ve pek çok insan tarafından kullanılıyor. Veriler, kripto kullanıcısı sayısının 2020'den bu yana arka arkaya en az iki haneli büyüme gösterdiğini ortaya koyuyor. Öte yandan blokzinciri analitikleri alanında çalışan TRM Labs tarafından 16 Aralık'ta yayımlanan rapor, kripto piyasalarında yaşanan hack olaylarının 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 gerilediğini gösterdi. 2022'de kripto hack olaylarında 4 milyar dolara yakın kayıp yaşanırken, 2023'te bu rakam yalnızca 1,7 milyar dolar olarak ölçüldü. Bu gibi gelişmeler, kriptonun kötüye kullanılabilen bir araç olduğuna dair yanlış algının kırılmasını destekliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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