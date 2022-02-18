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ABD Senatosu hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı - Son Dakika

ABD Senatosu hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

18.02.2022 04:14
ABD Senatosu hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

ABD Senatosu, federal hükümete 11 Mart'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı.

ABD Senatosu, federal hükümete 11 Mart'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı.

Federal hükümetin 18 Şubat'ta kapanmasını önleyecek tasarı, 27'ye karşı 65 oyla kabul edildi.

Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin 2022 mali yılı bütçesi üzerinde uzlaşmaya varması için 3 hafta daha süre tanıyacak tasarı, yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Geçici bütçe tasarısı, 8 Şubat'ta Temsilciler Meclisi'nde onaylanmıştı.

Yasalaşması halinde söz konusu tasarı, 1 Ekim 2021'de başlayan 2022 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 3'üncü geçici bütçe olacak.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Ekim, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Senatosu hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı - Son Dakika Ekonomi


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