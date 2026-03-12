ABD, Stratejik Rezervden 172 Milyon Varil Petrol Piyasaya Sürülecek - Son Dakika
ABD, Stratejik Rezervden 172 Milyon Varil Petrol Piyasaya Sürülecek

12.03.2026 02:40
ABD, enerji fiyatlarını düşürmek için Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolü piyasaya sürecek.

ABD yönetimi, Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini duyurdu.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi 32 ülkenin ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji fiyatlarını düşürmek amacıyla rezervlerinden koordineli şekilde 400 milyon varil petrol ve rafine ürünün piyasaya sürülmesi talebini oy birliğiyle kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu çabanın bir parçası olarak Başkan Trump, Enerji Bakanlığına, gelecek haftadan itibaren Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi yetkisi verdi." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu petrolün piyasaya sürülmesinin yaklaşık 120 gün süreceği belirtilen açıklamada, stratejik rezervlerin gelecek yıl içinde yaklaşık 200 milyon varille, yani çekilecek miktardan yüzde 20 daha fazla olacak şekilde ve vergi mükelleflerine hiçbir maliyet getirmeden yeniden doldurulmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

ABD, Stratejik Rezervden 172 Milyon Varil Petrol Piyasaya Sürülecek
