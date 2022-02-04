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ABD Temsilciler Meclisi, Çin'e karşı rekabet gücünü artırmaya yönelik tasarıyı onayladı - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi, Çin'e karşı rekabet gücünü artırmaya yönelik tasarıyı onayladı

04.02.2022 21:58
ABD Temsilciler Meclisi, Çin'e karşı rekabet gücünü artırmaya yönelik tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Çin gibi ekonomiler karşısında rekabet gücünü artırmayı amaçlayan yasa tasarısını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Çin gibi ekonomiler karşısında rekabet gücünü artırmayı amaçlayan yasa tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisi, yerel tedarik zincirlerini ve bilimsel araştırmaları desteklemeye yönelik yasa tasarısını oyladı.

Tasarı, 210 Cumhuriyetçi vekilin "hayır" oyuna karşılık, 222 Demokrat vekilin "evet" oyuyla onaylandı.

Bir Cumhuriyetçi vekil tasarı lehinde oy kullanırken, bir Demokrat vekilin oyu tasarının aleyhinde oldu.

Senato benzer bir tasarıyı geçen yıl onaylamıştı

Tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçişi, aynı amaca yönelik hazırlanan ABD İnovasyon ve Rekabet Yasası'nın Senato'da onaylanmasından 7 ay sonra geldi.

ABD Senatosu, yerli yarı iletken üretiminin artırılması için 52 milyar dolar, teknoloji ile araştırmaya yönelik 190 milyar dolar ayrılmasını öngören ABD İnovasyon ve Rekabet Yasasını geçen yıl haziranda kabul etmişti.

Temsilciler Meclisi'nin onayladığı yasa tasarısı ile Senato'nun aynı amaca yönelik yasa tasarısı arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması gerekirken, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ortak bir yasa tasarısında uzlaşması gerekiyor.

Bugün onaylanan yasa tasarısı da küresel yarı iletken sıkıntısı ile ABD'nin tedarik zincirindeki baskıları ele almaya yönelik önlemler içeriyor. Tasarı ile bilimsel araştırmalara yönelik finansmanın da artırılması planlanıyor.

Biden'dan Cumhuriyetçilere "masaya gelin" çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin açıklamasında, Meclis ve Senato'nun ileriye dönük bir yol bulmak için hızla bir araya gelmesi gerektiğini belirterek tasarının mümkün olan en kısa sürede masasına gelmesini beklediğini ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de söz konusu tasarının ABD'nin imalat, inovasyon ve ekonomik güçte önde olmasını ve herhangi bir ulusla rekabet edebilmesini sağlayacağını belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Temsilciler Meclisi, Çin'e karşı rekabet gücünü artırmaya yönelik tasarıyı onayladı - Son Dakika Ekonomi


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