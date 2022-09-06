Biden yönetimi çip üretimine yönelik 50 milyar dolarlık yatırım planının detaylarını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Biden yönetimi çip üretimine yönelik 50 milyar dolarlık yatırım planının detaylarını açıkladı

06.09.2022 19:56
Biden yönetimi çip üretimine yönelik 50 milyar dolarlık yatırım planının detaylarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, yerli yarı iletken endüstrisinin geliştirilmesini amaçlayan 50 milyar dolarlık yatırım planının uygulama stratejisini paylaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, yerli yarı iletken endüstrisinin geliştirilmesini amaçlayan 50 milyar dolarlık yatırım planının uygulama stratejisini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, finansmanın yaklaşık 28 milyar dolarının hibeler, sübvansiyonlu krediler veya kredi garantileri yoluyla gelişmiş mantık ve bellek çiplerinin yerli üretimini desteklemek için kullanılacağı aktarıldı.

Mevcut nesil çiplerin üretiminin artırılması için yaklaşık 10 milyar doların ayrılacağı belirtilen açıklamada, ülkede yarı iletken endüstrisi için dinamik yeni bir inovasyon ağının yaratılması amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de 11 milyar dolarlık yatırım yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu finansmanlardan yararlanmak isteyenlere yönelik bilgilere de yer verilerek, özel başvuru kılavuzu sağlayacak finansman belgelerinin gelecek yıl şubat ayının başlarında yayımlanacağı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, yerli yarı iletken üretiminin artırılması ve ABD'nin konumunun Çin karşısında güçlendirilmesi için "Yarı İletkenler Üretmek Amacıyla Yardımcı Teşvikler Yaratma (CHIPS) ve Bilim Yasası"nı geçen ay imzalamıştı.

Yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa, otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.

YORUMLAR
500
Türkiye-Yunanistan arasında tansiyon had safhada! Ünlü profesörün 'ABD Türkiye'ye saldırabilir' sözleri akıllara geldi Türkiye-Yunanistan arasında tansiyon had safhada! Ünlü profesörün 'ABD Türkiye'ye saldırabilir' sözleri akıllara geldi Hamas'tan, İsrail'in yeni Yahudi yerleşim birimi kurma kararına tepki Hamas'tan, İsrail'in yeni Yahudi yerleşim birimi kurma kararına tepki
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Biden yönetimi çip üretimine yönelik 50 milyar dolarlık yatırım planının detaylarını açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:58 Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Emirhan İlkhan adını Torino tarihine yazdırdı
18:21 Sosyal medyada beğeni alma sevdası tren çarpan genci canından ediyordu
18:03 Süper Lig kulüplerinden silahlı saldırıya uğrayan TFF'ye destek ziyareti: İnşallah bunlar meczup olaylardır
17:52 Türkiye harekete geçti! Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerine karşı AB, NATO ve BM'ye mektup gönderildi
17:35 Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı
17:19 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt
17:16 Türkiye-Yunanistan arasında tansiyon had safhada! Ünlü profesörün "ABD Türkiye'ye saldırabilir" sözleri akıllara geldi
17:04 Mahalle maçında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
16:54 Tuvalette çocukları izlerken yakalanan yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! 'Teşhir suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla yargılanması istendi
16:51 Avrupa Şampiyonası son 16 turu için önemli adım! 12 Dev Adam, Belçika'ya acımadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 19:56:43. #1.13#
SON DAKİKA: Biden yönetimi çip üretimine yönelik 50 milyar dolarlık yatırım planının detaylarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement