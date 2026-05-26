ABD Tüketici Güven Endeksi Mayıs'ta Geriledi

26.05.2026 17:41
Mayıs ayında ABD'de Tüketici Güven Endeksi 93,1'e düştü, piyasa beklentileri üzerinde gerçekleşti.

NEW ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, mayıs ayında Orta Doğu'daki savaşın enflasyonist baskılarıyla 93,1 değerine inmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi mayısta geçen aya kıyasla 0,7 puan azalarak 93,1 değerine düştü.

Endekse dair piyasa beklentisi bu dönemde 91,9 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin nisan ayı verisi ise 92,8'den 93,8 değerine revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi de mayısta 3,2 puan azalışla 121,2 değerine geriledi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise aynı dönemde 1 puan artışla 74,4 değerine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin, Orta Doğu'daki savaşın enflasyonist etkilerinin yoğunlaşmasıyla mayıs ayında gerilediğini belirtti.

Tüketicilerin mevcut iş koşullarına ve iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerinin geçen aya kıyasla daha az olumlu olduğuna işaret eden Peterson, bu durumun altı ay sonraki iş koşulları ve iş gücü piyasasına dair beklentilerindeki mütevazı iyileşmelerle kısmen dengelendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

