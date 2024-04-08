ABD Tüketicilerinin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Değişmedi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Tüketicilerinin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Değişmedi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi tarafından yayımlanan Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta değişim göstermeyerek yüzde 3 olarak kaldı. Bu, 3 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesindeki beklenti olarak kaydedildi. Ayrıca, gelecek 3 yıllık süreci kapsayan enflasyon beklentisi yüzde 2,9'dan yüzde 2,6'ya düştü. Mart ayı enflasyonu ise çarşamba günü açıklanacak ve piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artış olması yönünde.

08.04.2024 18:29  Güncelleme: 18:31
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NEW Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, martta da değişim göstermeyerek yüzde 3 olurken, 3 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, mart ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, martta değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu. Art arda üç aydır sabit kalan kısa vadeli enflasyon beklentisi, Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi, aynı dönemde yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a çıkarken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 2,9'dan yüzde 2,6'ya düştü.

Hanehalkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti martta 0,2 puan azalışla yüzde 5'e gerilerken, hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti ise değişim göstermeyerek yüzde 3,1 oldu.

Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi benzin için yüzde 4,5'e, gıda için yüzde 5,1'e, üniversite eğitimi için yüzde 6,5'e, sağlık bakımı için yüzde 8,1'e ve kira için yüzde 8,7'ye yükseldi.

ABD'de mart ayı enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda ise yüzde 3,2 artmıştı.

Ülkede çarşamba günü açıklanacak mart ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi, rakamın aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,4 olması yönünde.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Tüketicilerinin Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Değişmedi - Son Dakika

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