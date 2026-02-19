ABD, USMCA Otomotiv Kurallarını İnceliyor

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamındaki otomotiv menşe kuralları ile bu kuralların ABD ekonomisi üzerindeki etkisini inceleyecek.

Komisyondan yapılan açıklamada, USMCA Uygulama Yasası'nın ilgili maddesi uyarınca, konuya ilişkin bir rapor hazırlamak amacıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Komisyonun soruşturma kapsamında USMCA otomotiv menşe kurallarını ve bunların ABD üzerindeki ekonomik etkilerini inceleyeceği ve bu inceleme sonucunda bir rapor hazırlayacağı ifade edildi.

USMCA kapsamındaki otomotiv menşe kurallarının ABD ekonomisi ile ülkenin rekabet gücü üzerindeki etkisi ve son teknolojik değişiklikler ışığında geçerliliği konularında görüş talep edildiği belirtilen açıklamada, hazırlanacak raporun en geç 1 Temmuz 2027 tarihine kadar Başkan'a, Senato ve Temsilciler Meclisinin ilgili komitelerine sunulacağı aktarıldı.