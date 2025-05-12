ABD ve Çin Gümrük Vergilerini Düşürdü - Son Dakika
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Ekonomi

ABD ve Çin Gümrük Vergilerini Düşürdü

ABD ve Çin, gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürerek doları güçlendirdi, altın fiyatları geriledi.

12.05.2025 12:23
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ABD ve Çin, karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürecekleri konusunda anlaşmalarının ardından dolar diğer para birimleri karşısında değer kazandı.

Bir süredir ABD ve Çin arasında devam eden tarife ve ticaret anlaşmazlıklarının giderilmesi için taraflar hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek bazı maddelerde anlaştılar. Buna göre, taraflar ABD'nin Çin mallarına uyguladığı tarifelerin 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a düşürüleceği ve Çin'in de aynı süre zarfında ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşüreceği konusunda mutabık kaldı.

Bu gelişmelerle dolar diğer para birimleri karşısında değer kazandı. Dolar endeksi 101,8'e yükselerek 10 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Endeks şu dakikalarda yüzde 1,08 artışla 101,4 seviyesinde bulunuyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 1,1 azalışla 1,1120'ye gerileyerek 10 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine indi. Sterlin/dolar paritesi de yüzde 1 düşüşle 1,3180 düzeyine geriledi. Dolar/yen paritesi ise yüzde 1,1 yükselişle 147,7'ye ulaştı. Söz konusu seviye 10 Nisan'dan bu yana en yüksek seviye oldu.

Dolar Endonezya rupisine karşı yüzde 1, İsviçre frangına karşı yüzde 1, İsveç kronuna karşı yüzde 0,9, Tayvan dolarına karşı yüzde 0,5 ve Çin yuanına karşı yüzde 0,3 yükseldi.

Küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altının ons fiyatı ise ABD ve Çin'in tarifeler konusunda anlaşmasının etkisiyle geriledi. Altın ons fiyatı küresel piyasalarda artan risk iştahını ile 3 bin 216 dolara kadar gerilemesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 1,8 azalışla 3 bin 231 dolardan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 4,4380 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ticaret savaşlarına yönelik risklerin baskılanmasının risk iştahını artırdığını belirterek, altın ve tahvil gibi daha güvenli liman varlıklardan çıkışlar yaşandığını söyledi. Güçlenen dolar endeksinin de altının ons fiyatındaki düşüşte etkili olduğunu ifade eden analistler, doların gelişmekte olan ülke paritelerine göre yükselmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD ve Çin Gümrük Vergilerini Düşürdü - Son Dakika

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