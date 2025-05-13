ABD ile Suudi Arabistan arasında 142 milyar dolarlık silah anlaşması - Son Dakika
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Ekonomi

ABD ile Suudi Arabistan arasında 142 milyar dolarlık silah anlaşması

ABD ile Suudi Arabistan arasında 142 milyar dolarlık silah anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da 142 milyar dolar değerinde silah satış anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşma, "tarihteki en büyük silah satış anlaşması" olarak kayıtlara geçti.

13.05.2025 18:14
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ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri yaklaşık 142 milyar dolar olan "tarihteki en büyük silah satış anlaşması" imzalandığı bildirildi.

TRUMP'A 600 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM TAAHHÜDÜ

Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü aldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda yapılan ilk anlaşmalarla ABD'nin enerji güvenliğinin, savunma sanayisinin, teknoloji liderliğinin ve küresel altyapı ile kritik minerallere erişiminin güçlendirileceği belirtildi.

142 MİLYAR DOLARLIK SİLAH SATIŞ ANLAŞMASI İMZALANDI

Açıklamada, anlaşmaların her iki ülke için de tarihi ve dönüştürücü nitelikte olduğu, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ortaklığın yeni bir "altın çağını" temsil ettiği kaydedildi. ABD ve Suudi Arabistan'ın "tarihteki en büyük silah satış anlaşmasını" imzaladığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın değerinin yaklaşık 142 milyar dolar olduğu, Suudi Arabistan'a Amerikan savunma şirketlerinden son teknoloji savaş ekipmanları ve hizmetlerinin sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, tamamlanması planlanan satışların, hava kuvvetlerinin geliştirilmesi ve uzay kabiliyetleri, hava ve füze savunması, deniz ve kıyı güvenliği, sınır güvenliği ve kara kuvvetlerinin modernizasyonu ile bilgi ve iletişim sistemlerinin güncellenmesi olarak beş kategoriye ayrıldığı kaydedildi.

Anlaşmanın ayrıca Suudi silahlı kuvvetlerinin kapasitesini geliştirmek için kapsamlı eğitim ve desteği de içerdiği belirtilen açıklamada, "Bu anlaşma, Amerikan sistemleri ve eğitimi temelinde Suudi Arabistan'ın savunmasına ve bölgesel güvenliğine önemli bir yatırımı temsil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

    Kaynak: AA

    Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Donald Trump, Orta Doğu, Teknoloji, Politika, Savunma, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

    Son Dakika Ekonomi ABD ile Suudi Arabistan arasında 142 milyar dolarlık silah anlaşması - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (4)

    • mustafa sagdic:
      paralara bak bizim ülkenin bütçesinin 50 katı. şaka gibi 14 1 Yanıtla
    • Hüseyin Ermurat:
      Agam haracını topluyor normal bir durum sudiler zaten abd envartesinde bizimkiler yapsa arap düşmanı bir ton adam niye yapıyorsunuz araplarlarla ne işiniz var derler 5 0 Yanıtla
    • Özgür Arıca:
      Ve dünya barış bekliyo şu anki savaşlardan ... Hafi biri şu soruyu sorsun neden savaşıyon .... 2 0 Yanıtla
    • 2025Nisre.:
      bedava petrol alıp ne paralara silah satıyor ABD bedevilere 1 0 Yanıtla
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