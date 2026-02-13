ABD ve Tayvan'dan Tarihi Ticaret Anlaşması - Son Dakika
Ekonomi

ABD ve Tayvan'dan Tarihi Ticaret Anlaşması

13.02.2026 03:12
ABD ve Tayvan, karşılıklı ticaret ilişkilerini güçlendiren bir anlaşma imzaladı.

ABD ve Tayvan'ın tarife indirimleri, tarife dışı engellerin kaldırılması, yatırımlar ve kilit sektörlerde alımları öngören karşılıklı ticaret anlaşmasını imzaladığı bildirildi.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma ABD ile Tayvan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirecek ve her iki tarafa karşılıklı fayda sağlayacak.

Anlaşma, ABD imalat sektörünün büyümesini tarife indirimleri, tarife dışı engellerin kaldırılması, yatırımlar ve kilit ürünlerde alımlar yoluyla destekleyecek.

Tayvan tarafı, ABD'nin sanayi ve tarım ürünleri ihracatı için tarife engellerinin yüzde 99'unu kaldıracak veya azaltacak.

Otomobil ve otomobil parçaları, kimyasallar, deniz ürünleri, makineler, sağlık ürünleri, elektrikli ürünler, metaller ve mineraller dahil ABD sanayi ihracatına tercihli pazar erişimi sağlanacak.

Ayrıca, bahçe ürünleri, buğday, sığır eti ve ürünleri, süt ürünleri, domuz eti ve ürünleri, kuzu ve koyun eti, sert kabuklu yemişler, köpek ve kedi maması, ketçap ve yer fıstığı dahil ABD tarım ihracatına tercihli pazar erişimi imkanı tanınacak.

Tayvan, ABD'nin motorlu taşıt, tıbbi cihaz, ilaç, sığır eti, domuz eti, kümes hayvanları ve işlenmiş patates gibi ürünlerin ihracatını etkileyen tarife dışı engelleri de çözecek.

Fikri mülkiyetin korunması, işçi haklarının iyileştirilmesi ve çevre standartlarının güçlendirilmesine yönelik hükümlerin de yer aldığı anlaşmayla iki taraf, tedarik zincirinin dayanıklılığını artırma hedefine yönelik işbirliğini güçlendirecek.

Karşılıklı yatırımlar teşvik edilecek ve Tayvan firmaları ABD'de yarı iletken, yapay zeka uygulamaları dahil elektronik imalat hizmetleri ve enerji sektörlerine yatırım yapacak.

Anlaşmayla Tayvan, 2025-2029 döneminde, ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz ve ham petrol için 44,4 milyar dolar, sivil uçak ve motorlar için 15,2 milyar dolar ve enerji ekipmanı, enerji şebekeleri, malzemeler, jeneratörler, depolama tesisleri, deniz ekipmanları, çelik üretim ekipmanları ve diğer önemli ürünler için 25,2 milyar dolar değerinde alımlar yapacak.

Tayvan tarafının daha güçlü ve karşılıklı bir ticaret ilişkisi geliştirmek için atacağı adımlar doğrultusunda, ABD tarafı Tayvan menşeli mallara yüzde 15 oranında tarife uygulayacak. Ayrıca, ABD bazı ürünleri karşılıklı tarifeye tabi tutmayacak.

Kaynak: AA

