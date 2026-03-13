ABD, Zorla Çalıştırma İçin 60 Ülkeyi Soruşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Zorla Çalıştırma İçin 60 Ülkeyi Soruşturuyor

13.03.2026 05:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD yönetimi, zorla çalıştırılan iş gücü ile üretilen malların ithalatını yasaklamayan 60 ülkeye soruşturma başlattı.

ABD yönetimi, zorla çalıştırılan iş gücüyle üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 60 ticaret ortağı hakkında 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında soruşturma başlattı.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, soruşturmalarla söz konusu ekonomilerin zorla çalıştırmayla üretilen malların ithalatını yasaklama ve bu yasağı etkin şekilde uygulama konusundaki politika ve uygulamalarının ABD ticaretini olumsuz etkileyip etkilemediğinin değerlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, Çin, Avrupa Birliği (AB), Kanada, Meksika, Brezilya, Hindistan, Japonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Kore, İsviçre, Norveç, Tayvan, Birleşik Krallık ve Türkiye dahil olmak üzere 60 ticaret ortağının, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında olduğu kaydedildi.

USTR'nin açıklamasında, Cezayir, Angola, Arjantin, Avustralya, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Kamboçya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong, Endonezya, Irak, İsrail, Ürdün, Kazakistan, Kuveyt, Libya, Malezya, Fas, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijerya, Umman, Pakistan, Peru, Filipinler, Katar, Singapur, Güney Afrika, Sri Lanka, Tayland, Trinidad ve Tobago, Birleşik Arap Emirlikleri, Uruguay, Venezuela ve Vietnam'ın da soruşturma kapsamında yer aldığı aktarıldı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, konuya ilişkin açıklamasında, zorla çalıştırmaya karşı uluslararası bir uzlaşı olmasına rağmen hükümetlerin zorla çalıştırmayla üretilen malların pazarlarına girişini yasaklayan önlemleri uygulamada başarısız olduğunu belirtti.

Greer, "Uzun süredir, Amerikan işçileri ve firmaları, zorla çalıştırmanın yarattığı yapay maliyet avantajına sahip olabilecek yabancı üreticilerle rekabet etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Temsilcisi Greer, bu soruşturmaların yabancı hükümetlerin zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatını yasaklamak için yeterli adımlar atmadığını ve bu uygulamaların ortadan kaldırılmamasının Amerikan işçileri ve işletmeleri üzerindeki etkilerini belirleyeceğini kaydetti.

USTR, 11 Mart'ta da Çin, Avrupa Birliği (AB), Meksika ve Hindistan'ın aralarında bulunduğu 16 ekonominin imalat sektöründe yapısal aşırı kapasite ve üretime ilişkin politika ve uygulamalarına yönelik 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında soruşturma başlatmıştı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, USTR'nin değerlendirmesinin ardından ABD yönetiminin gerekli görmesi halinde gümrük tarifeleri veya diğer önlemlerin gündeme gelebileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD, Zorla Çalıştırma İçin 60 Ülkeyi Soruşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
SGK denetimde 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir SGK denetimde! 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir
650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler 650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler

05:50
Adana ve Batman’da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı
Adana ve Batman'da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı
05:28
ABD’ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak’ta düştü
ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü
05:00
Tokat’ta 5.5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem
00:22
İran’ın, İsrail’in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
00:19
İspanyollarla dostluk rüzgarı Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
00:14
İran, Erbil’de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 06:17:41. #7.12#
SON DAKİKA: ABD, Zorla Çalıştırma İçin 60 Ülkeyi Soruşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.