SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla

06.04.2026 08:30
Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte sigortalılık ve kayıt dışı istihdamla mücadelede dijital ve saha denetimlerini artırırken, bugüne kadar 245 binden fazla kişinin sigortasını ve emekliliğini iptal etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalılıkla mücadelede denetim mekanizmalarını en üst seviyeye çıkardı. Kurum, milyonlarca veriyi yapay zekâ destekli sistemler ve gelişmiş algoritmalarla analiz ederek, fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişileri tek tek belirliyor. Bu sistem, sahte yollarla elde edilmek istenen sigorta ve emeklilik haklarını engellemeyi hedefliyor.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş da köşe yazısında konuya ilişkin son verileri paylaştı. Karakaş, özellikle “hatır sigortası” olarak bilinen uygulamaların ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

“HATIR SİGORTASI” YAPANLAR AĞIR SONUÇLARLA KARŞILAŞIYOR

Karakaş, vatandaşlardan gelen şikâyetlerde ortak bir tabloya dikkat çekti. Buna göre birçok kişi, sigortalı gösterildiği iş yerinin adını, adresini ya da faaliyet alanını bilmeden işlem yaptırdı. SGK mevzuatına göre sigortalılık, fiili çalışma ve işverene bağlılık şartlarına dayanıyor. Bu şartlardan biri bile eksik olduğunda sigortalılık geçersiz sayılıyor.

100 PARAMETRELİ DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ

SGK, 2016 yılından bu yana yürüttüğü “Sahte İş Yeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi” kapsamında geniş çaplı analizler gerçekleştirdi. 2011-2016 yılları arasında tescil edilen 4,6 milyon iş yeri incelemeye alındı. Sistem, prim ödeme alışkanlıkları, çalışan sayısı ve iş kolu uyumu gibi yaklaşık 100 farklı parametreyi değerlendirerek riskli iş yerlerini belirledi. Dijital takip sayesinde tespit süreleri önemli ölçüde kısaldı.

245 BİN 740 KİŞİNİN SİGORTASI VE EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Projenin 2025 yılına kadar süren 16 aşamasında dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Son iki fazda yüzlerce sahte iş yeri tespit edildi. 15’inci fazda 128 iş yerinde 18 bin 191 sahte sigortalı belirlenirken 487,5 milyon liralık borç ortaya çıktı. 16’ncı fazda ise 195 iş yerinde 20 bin 578 sahte sigortalı tespit edildi ve 1,27 milyar liralık kamu zararı hesaplandı. Toplamda 3 bin 273 sahte iş yeri üzerinden bildirilen 245 bin 740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edildi.

MAAŞLAR FAİZİYLE GERİ ALINIYOR

SGK, sahte sigortalılık tespit edilen durumlarda sadece sigortayı iptal etmekle kalmıyor. Emekli olan kişilerin maaşlarını kesiyor ve bugüne kadar yapılan ödemeleri faiziyle geri talep ediyor. Ayrıca bu kişilerin sağlık harcamalarını da tahsil ediyor. Süreçte hem sigortalı görünen kişiler hem de bu sistemi kuranlar hakkında adli işlem başlatılıyor.

    Yorumlar (6)

  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    İşyerinin sahteliginden önce engelli raporu veren sahtekarlari araştırın 101 2 Yanıtla
  • Yarengüme Yarengüme:
    Engelli raporuyla emekli olanların tümü araştırılmalı. 79 2 Yanıtla
  • NİYAZİ ÜNAL NİYAZİ ÜNAL:
    sahye boşanmaların üzerine gidilmeli 59 0 Yanıtla
  • necati çolak necati çolak:
    EYT nin faturasını bir şekilde vatandaşa kesecekler EYT nin mali yükünü azaltmanın yemi formülünü buldular 31 28 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    ozaman haklı emekli olanların maaşlarını arttırın 39 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:41:04. #7.13#
