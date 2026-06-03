ABD, Zorla Üretilen Mallara Ek Vergi Önerdi

ABD yönetimi, zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatının yasaklanması ve bu yasağın etkin şekilde uygulanması konusunda yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 60 ekonomi hakkında yürüttüğü soruşturmalar sonucunda, bu ekonomilerden ithal edilen ürünlere yüzde 10 ile yüzde 12,5 oranlarında ek gümrük vergisi uygulanmasını önerdi.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında yürütülen soruşturmanın bulgularını ve eylem önerilerini açıkladı.

USTR'den yapılan açıklamada, zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatına yönelik bir yasağın getirilmemesi ve etkin bir şekilde uygulanmaması konusunda soruşturulan 60 ekonominin eylem, politika ve uygulamalarının makul olmadığı, ABD ticaretine yük oluşturduğu veya kısıtladığı ve bu nedenle hakkında işlem yapılabilecek nitelikte olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Soruşturmalarda varılan sonuçlar neticesinde kamuoyunun görüşüne sunulmak üzere karşılık niteliğinde önlemler önerildiği belirtilen açıklamada, zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ithalatını yasaklayan, Karşılıklı Ticaret Anlaşması yoluyla bu tür bir yasağı uygulamayı taahhüt eden veya belirli zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ithalatını engelleyen kısmi bir rejim uygulayan ekonomiler için ek gümrük vergisi oranının yüzde 10 olarak önerildiği, diğer tüm ekonomiler için ise bu oranın yüzde 12,5 olarak uygulanmasının istendiği kaydedildi.

Açıklamada Arjantin, Avustralya, Bangladeş, Brezilya, Kamboçya, Çin, Mısır, Hindistan, İsrail, Japonya, Malezya, Norveç, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Sri Lanka, İsviçre, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve Vietnam'ın aralarında bulunduğu 54 ekonominin zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatını yasaklama ve bunu etkili bir şekilde uygulamada başarısız olduğu belirtildi.

Kanada, Ekvador, Avrupa Birliği, Endonezya, Meksika ve Pakistan'dan oluşan 6 ekonominin ise zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatına yönelik mevcut yasakları etkili bir şekilde uygulayamadığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca bazı ekonomilerden ithal edilecek belirli hacimdeki hazır giyim ve tekstil ithalatının ABD'ye indirimli gümrük vergisi oranıyla girmesine izin verecek bir "tekstil mekanizmasının" da önerildiği belirtildi.

Konuya ilişkin yazılı görüşlerin 6 Temmuz'a kadar toplanacağı ifade edilen açıklamada, önerilen eylemlerle ilgili duruşmaların ise 7 Temmuz'da yapılacağı aktarıldı.

Bu arada, USTR, 12 Mart'ta zorla çalıştırılan iş gücüyle üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 60 ticaret ortağı hakkında 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında soruşturma başlatmıştı.