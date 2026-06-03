ABD, Zorla Üretilen Mallara Ek Vergi Önerdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Zorla Üretilen Mallara Ek Vergi Önerdi

03.06.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatı için 60 ekonomiyi hedef alıyor.

ABD yönetimi, zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatının yasaklanması ve bu yasağın etkin şekilde uygulanması konusunda yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 60 ekonomi hakkında yürüttüğü soruşturmalar sonucunda, bu ekonomilerden ithal edilen ürünlere yüzde 10 ile yüzde 12,5 oranlarında ek gümrük vergisi uygulanmasını önerdi.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında yürütülen soruşturmanın bulgularını ve eylem önerilerini açıkladı.

USTR'den yapılan açıklamada, zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatına yönelik bir yasağın getirilmemesi ve etkin bir şekilde uygulanmaması konusunda soruşturulan 60 ekonominin eylem, politika ve uygulamalarının makul olmadığı, ABD ticaretine yük oluşturduğu veya kısıtladığı ve bu nedenle hakkında işlem yapılabilecek nitelikte olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Soruşturmalarda varılan sonuçlar neticesinde kamuoyunun görüşüne sunulmak üzere karşılık niteliğinde önlemler önerildiği belirtilen açıklamada, zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ithalatını yasaklayan, Karşılıklı Ticaret Anlaşması yoluyla bu tür bir yasağı uygulamayı taahhüt eden veya belirli zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ithalatını engelleyen kısmi bir rejim uygulayan ekonomiler için ek gümrük vergisi oranının yüzde 10 olarak önerildiği, diğer tüm ekonomiler için ise bu oranın yüzde 12,5 olarak uygulanmasının istendiği kaydedildi.

Açıklamada Arjantin, Avustralya, Bangladeş, Brezilya, Kamboçya, Çin, Mısır, Hindistan, İsrail, Japonya, Malezya, Norveç, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Sri Lanka, İsviçre, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve Vietnam'ın aralarında bulunduğu 54 ekonominin zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatını yasaklama ve bunu etkili bir şekilde uygulamada başarısız olduğu belirtildi.

Kanada, Ekvador, Avrupa Birliği, Endonezya, Meksika ve Pakistan'dan oluşan 6 ekonominin ise zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatına yönelik mevcut yasakları etkili bir şekilde uygulayamadığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca bazı ekonomilerden ithal edilecek belirli hacimdeki hazır giyim ve tekstil ithalatının ABD'ye indirimli gümrük vergisi oranıyla girmesine izin verecek bir "tekstil mekanizmasının" da önerildiği belirtildi.

Konuya ilişkin yazılı görüşlerin 6 Temmuz'a kadar toplanacağı ifade edilen açıklamada, önerilen eylemlerle ilgili duruşmaların ise 7 Temmuz'da yapılacağı aktarıldı.

Bu arada, USTR, 12 Mart'ta zorla çalıştırılan iş gücüyle üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 60 ticaret ortağı hakkında 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD, Zorla Üretilen Mallara Ek Vergi Önerdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak
Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından ’cara peyniri’ çıkardı Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından 'cara peyniri' çıkardı
Beyoğlu’nda aracına turisti aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı Beyoğlu'nda aracına turisti aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı
Günler sonra ortaya çıktı Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş Günler sonra ortaya çıktı! Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş
Küçükçekmece’de çekiciyle taşıdığı iş makinesinin altında kalan sürücü öldü Küçükçekmece'de çekiciyle taşıdığı iş makinesinin altında kalan sürücü öldü
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti

15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
14:54
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
14:49
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye’ye iade edilecek
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek
14:31
Aziz Yıldırım Tedesco’yu fena bombaladı
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı
14:23
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
14:05
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 15:28:18. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD, Zorla Üretilen Mallara Ek Vergi Önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.