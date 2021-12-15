Abdi İbrahim'den sürdürülebilirlikte "biyobozunur ambalaj" adımı

Abdi İbrahim, 2030'da karbon nötr şirket olma hedefi kapsamında daha sürdürülebilir ve döngüsel bir ambalaj türü olan biyobozunur polimerler geliştirilmesi için anlaşma imzaladı.

Abdi İbrahim'in açıklamasına göre, şirket, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ile tüketici sağlığı ürünlerinin birincil ambalajlarında kullanılmak üzere biyobozunur polimerler geliştirilmesi için anlaşmaya imza attı.

Anlaşma çerçevesinde biyobozunur ambalajların geliştirmesi, prototip üretimi ve üretilen prototip ambalajın tüketici sağlığı ürünlerinin mevcut ambalajları için aranan tüm yasal ve teknik başarı kriterlerini sağladığının test edilmesini içeren süreçlerin 27 ayda tamamlanması hedefleniyor. Proje sonunda üretilecek biyobozunur polimer ambalajların, Abdi İbrahim'in mevcut tüketici sağlığı ürünleri portföyünde yer alan ürünlerde kullanılması amaçlanıyor.

Projeyle Türkiye'de tüketici sağlığı ürünleri sektöründe ilk kez biyobozunur ambalaj kullanılmış olacak.

"Yaşanabilir bir gelecek için en yüksek değeri oluşturmaya odaklanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Oğuzcan Bülbül, şirketin HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında belirlediği hedefler doğrultusunda pek çok çalışma yürüttüğünü bildirdi.

"Çevresel başlık altındaki en önemli çatı hedefimiz 2030'a kadar karbon nötr bir şirket olmak." ifadesini kullanan Bülbül, şu açıklamalarda bulundu:

"2030'da karbon nötr şirket olmak için kararlı ve net adımlar atıyoruz. Yeşil dönüşümün parçası olmak istiyoruz. Dünya ilaç sektöründe de diğer sektörlerde de tüketici tercihlerinde ve küresel rekabette yeni eksenin artık düşük karbonlu ekonomi olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve onun çatısı altındaki Döngüsel Ekonomi Aksiyon Planı çerçevesinde, önümüzdeki dönemde plastik ambalajların daha sürdürülebilir hale getirilmesi ve biyobozunur ambalajların tüketiminin yaygınlaştırılması için köklü ve yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyoruz."

"Hedefimiz, Türk ilaç sektörüne ve diğer şirketlere ilham olmak"

Oğuzhan Bülbül, plastik kullanımının azaltılması başta olmak üzere global seviyede yeşil dönüşüm sürecinin bir parçası olmak için proaktif davrandıklarını belirterek, hem iyi hem de sorumlu şirketler arasında yer alarak daha yaşanabilir bir gelecek için çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında en yüksek değeri oluşturmaya odaklandıklarını vurguladı.

Abdi İbrahim'in her aşamadaki karbon ayak izini görebilmek için yaşam döngü analizlerini tamamladığını ve Paris Anlaşması'nın öngördüğü hedeflerle paralel olarak karbon ayak izini azaltacak projeleri hayata geçirmeye başladığını kaydeden Bülbül, "Abdi İbrahim'in hedefi, geleceği iyileştirmek ve bunu yaparken de sürdürülebilirlik konusunda hem Türk ilaç sektörüne hem de diğer şirketlere ilham olmaktır." ifadelerini kullandı.