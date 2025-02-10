Abdi İbrahim, İklim A Listesi'nde İkinci Kez - Son Dakika
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Ekonomi

Abdi İbrahim, İklim A Listesi'nde İkinci Kez

Abdi İbrahim, İklim A Listesi\'nde İkinci Kez

Abdi İbrahim, 2024 CDP İklim Değişikliği Programı'nda A Listesi'ne ikinci kez girdi.

10.02.2025 13:46
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Abdi İbrahim, sürdürülebilirlik stratejisiyle 2024 Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı'ndaki notunu bu yıl da A'da tutmayı başararak Global İklim Liderleri arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, 2030'a kadar karbon nötr şirket olma ve 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefiyle kararlılıkla çalışıyor.

2023'te CDP İklim Değişikliği Programı'nda A Listesi'ne giren Türk ilaç şirketi olarak uluslararası alanda varlığını hissettiren şirket, 2024'te yürüttüğü çalışmalarla Karbon Saydamlık Projesi'nde İklim A Listesi'ne ikinci kez girmeyi ve Su Güvenliği Programı'nda "A-" notu almayı başardı.

"Çevresel sürdürülebilirliği sağlayarak ekosistemin geleceğini iyileştirmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Oğuzcan Bülbül, ilaç sektöründe 23 yıldır kesintisiz lider olduklarını ve yurt içindeki liderliklerinin yanı sıra küresel hedefleri doğrultusunda da önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.

Bülbül, "Biz, daha sürdürülebilir bir dünyanın inşasına katkıda bulunmayı hem işimiz hem yaşamın bütünü için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. İmzacısı olduğumuz inisiyatifler, ulusal ve uluslararası düzlemde verdiğimiz taahhütler ile sektörümüze ve iş dünyasına ilham verecek adımlar atmak için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik alanında istikrarlı bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalarla programın en prestijli ve en yüksek derecesini alan şirketler arasında olmaktan gururluyu. Tüm iş yapış modellerimizde çevresel sürdürülebilirliği sağlayarak ekosistemin geleceğini iyileştirmeyi hedefliyoruz." açıklamalarında bulundu.

Doğal kaynakları verimli kullanarak kaynak tüketimlerini en aza indirmeye odaklandıklarını vurgulayan Bülbül, "İlklerin şirketi Abdi İbrahim olarak, geçen sene İklim A Listesi'ne giren ilk ve tek Türk ilaç şirketi olduk ve bu yıl da ikinci kez aynı listedeyiz. Titizlikle yürüttüğümüz sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin sonucunda bu yıl Su Güvenliği Programı'nda ise A- puan aldık. Bu önemli başarıyı elde eden şirketler arasında olmaktan son derece gururlu ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Abdi İbrahim, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Abdi İbrahim, İklim A Listesi'nde İkinci Kez - Son Dakika

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