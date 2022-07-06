Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yerinin Akdeniz olması bekleniyor - Son Dakika
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Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yerinin Akdeniz olması bekleniyor

06.07.2022 12:55
Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yerinin Akdeniz olması bekleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yeri için 5-6 alternatifin görüşüldüğünü belirterek, "Bir ay daha sabredeceğiz inşallah. Görev yeri büyük olasılıkla Akdeniz olur.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yeri için 5-6 alternatifin görüşüldüğünü belirterek, "Bir ay daha sabredeceğiz inşallah. Görev yeri büyük olasılıkla Akdeniz olur." dedi.

Mersin'in Taşucu Limanı'nda ziyaret ettiği Abdülhamid Han sondaj gemisinde değerlendirmelerde bulunan Dönmez, geminin dünyada 7'nci nesil olarak adlandırılan beş gemiden biri olduğunu söyledi.

Dönmez, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın son teknolojiye sahip olduğuna işaret ederek, "Mavi Vatan'da kendi deniz etki alanlarımızdaki sondaj faaliyetlerimizi 4 yıldır aralıksız devam ettiriyoruz. En büyük gücümüz filomuzun derin deniz sondaj gemileri. Önce Fatih, akabinde Yavuz ve en son Kanuni sondaj gemisi filomuza katılmıştı." diye konuştu.

Türkiye'nin enerji filosunun büyük kısmının Karadeniz'de faaliyetlerine devam ettiğini dile getiren Dönmez, "Hedefleri gerçekleştirmek için filonuzu, insan kaynağınızı güçlendirmeniz gerekiyor. Son gemimizi de artık ilk görev yerine hazırlama çalışmalarımızın sonuna yaklaştık." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Abdülhamid Han gemisinin kolaylaştırıcı bir teknolojiye sahip olduğuna dikkati çekerek, "Gemimiz ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek. İlk görev yeri için 5-6 alternatif görüşülüyor. Bir ay daha sabredeceğiz inşallah. Görev yeri büyük olasılıkla Akdeniz olur." dedi.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili çalışmalara da değinen Bakan Dönmez, "Sığ kısımlarda Castoro 10 gemisinin görevi bitmek üzere. Castorone gemisi denizin derin taraflarında boru serim işini yapacak. Muhtemelen bayram günlerinde ilk faaliyetlerine başlamış olacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Abdülhamid Han, Akdeniz, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yerinin Akdeniz olması bekleniyor - Son Dakika

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