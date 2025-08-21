Abdullah Mallah'a Big See Ödülü - Son Dakika
Abdullah Mallah'a Big See Ödülü

Abdullah Mallah\'a Big See Ödülü
21.08.2025 14:23
İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunu Abdullah Mallah, yenilikçi projeleri ile Big See 2025 ödülünü kazandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı mezunu Abdullah Mallah, lisans ve yüksek lisans eğitiminde ürettiği projeler nedeniyle Big See Perspective 2025 ödülüne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uluslararası ölçekte her yıl mimari, iç mimari ve tasarım alanlarında yaratıcı ve yenilikçi çalışmaları teşvik etmek amacıyla düzenlenen Big See Perspective 2025'te ödüller, sahiplerini buldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı mezunu Abdullah Mallah, lisans ve yüksek lisans eğitimi kapsamında gerçekleştirdiği "Rojo Sangre", "Plug In District" ve "Robotic EarthCrafts 2" adlı projeleriyle ödüle layık görüldü.

Kendi kendini aydınlatan kinetik bir yapı olarak tasarlanan Rojo Sangre, makine otomasyonuyla çalışan mekanizması sayesinde ışık ve hareketi tasarımın merkezine alıyor. Hareketli unsurlarla ışığın sürekli etkileşiminden doğan desen ve efektler üreten proje, tutarlı bir sistem kurgulamayı hedefliyor.

Kentsel tasarım projesi Plug In District de elektrikli ulaşımı, fiziksel ve dijital dünyaların harmanlandığı hibrit ortamlarla entegre ediyor. Elektrikli ulaşımla dijital ve fiziksel etkileşimlerin bir arada var olduğu dinamik ve sürdürülebilir bir ortam yaratmayı hedefleyen proje, yeşil mobiliteyi ve etkileşimli kamusal alanları destekliyor. Projenin ana temaları arasında "Web3" teknolojileri, metaverse uygulamaları, sürdürülebilir e-mobilite ve fiziksel-dijital deneyimler yer alıyor.

Robotic EarthCrafts 2 projesi ise sıkıştırılmış toprak bloklardan oluşan parametrik bir yapı önerisi olarak öne çıkıyor. Geleneksel yapı tekniklerini robotik üretim ve biyolojik katkılarla yeniden yorumlayan proje, kampüs bahçesinde sahne ve podyum olarak konumlanan sürdürülebilir bir prototip olarak tasarlandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Abdullah Mallah'a Big See Ödülü - Son Dakika

