Acarsan Holding Ekonomi Zirvesinden ödülle döndü

Beşinci İstanbul Ekonomi Zirvesi "Yeşil Ekonomi" ana temasıyla Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Acarsan Holding, "Yurtdışı Sağlık Tesisi ve İnşaat Yatırımları" kategorisinde ödül aldı.

Devlet Eski Bakanı, İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen ve İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer'in ev sahipliği yaptığı organizasyonda tema yeşil ekonomiydi. Gerçekleşen organizasyonda, yeşil ekonomi farklı konu başlıklarında düzenlenen panellerde ele alındı.

Dünyayı kurtarma iddiası olanların buluşma noktası

Zirvenin açılışında konuşan İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer "İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin, dünyayı kurtarma gibi bir iddiası yok ama, dünyayı kurtarma iddiası olan insanları buluşturma iddiası var" sözleriyle organizasyonun önemine vurgu yaptı.

Gala yemeğinde bir konuşma yapan Halit Acar, Acarsan Holding olarak İstanbul Altın Değerler ödülünü Yurtdışı Sağlık Tesisi ve İnşaat Yatırımları kategorisinde almaktan dolayı duydukları onuru belirtti. "Sağlık tesislerinin ve cihazlarının yeterliliği, pandemi gibi toplumsal bir sağlık krizi esnasında ülkelerin en önemli gücü halini almaktadır" diyen Acar, Acarsan Holding olarak Irak'ta gerek bitirdikleri gerek devam ettikleri hastane projeleriyle ülkeye değer katan projeler sunduklarını, sağlık tesislerinin inşası ve donatımı üzerine ciddi bir deneyime sahip olduklarını belirtti. Acarsan Holding olarak Türkiye'nin ihracatına destek olmaktan ve ekonomiye katkı sağlamaktan duydukları onuru belirten Halit Acar, faaliyet gösterdikleri her alanda ve sektörde dünyanın sürdürülebilirliğini ön planda tuttuklarına vurgu yaptı.

Beşinci İstanbul Ekonomi Zirvesi, Gala Yemeğinin ardından gerçekleşen İstanbul Altın Değerler Ödül Töreniyle son buldu. Törende Acarsan Holding "Yurtdışı Sağlık Tesisi ve İnşaat Yatırımları" kategorisinde ödüle layık görüldü. Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar ve Yönetim Kurulu Üyesi Halit Acar ödülü Devlet Eski Bakanı, İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen'in elinden aldı. - GAZİANTEP