ATO Başkanı Baran, 8 bin GSM bayisinin "açık hat" mağduriyetinin giderildiğini bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

ATO Başkanı Baran, 8 bin GSM bayisinin "açık hat" mağduriyetinin giderildiğini bildirdi

06.07.2022 13:25
ATO Başkanı Baran, 8 bin GSM bayisinin "açık hat" mağduriyetinin giderildiğini bildirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, GSM bayilerinin yargılandığı "açık hat" davalarına ilişkin sorunun 5 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan yasal düzenlemeyle çözüldüğünü ifade etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, GSM bayilerinin yargılandığı "açık hat" davalarına ilişkin sorunun 5 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan yasal düzenlemeyle çözüldüğünü ifade etti.

Baran, yaptığı açıklamada, ATO üyelerinin söz konusu sorununun çözümü için 2017'den bu yana çalıştıklarını belirtti.

Elektronik Haberleşme Kanunu'ndan kaynaklanan sorun nedeniyle GSM hatlarının abonelik sözleşmelerinde imzası, kaşesi olmamasına rağmen dağıtıcı, ana bayilerin yetkilileri ve ortaklarının haksız yere yargılandığını ifade eden Baran, bu sorunun çözümüne katkı sağladıklarını vurguladı.

Baran, bu konuya ilgili tüm kurumların katkıda bulunduğunu belirterek, "Sorunu aktardığımız andan itibaren çözüm için çalışma yürüten Adalet, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarımız, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonumuz ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına ve ATO'nun Telekomünikasyon Meslek Komitesi Başkan ve üyelerine teşekkür ediyorum. Telekomünikasyon Meslek Komitemize mensup yaklaşık 850 üye yaşadığı mağduriyetlerin çözümü için çalışırken Türkiye genelindeki 8 bin sektör mensubunun sorununun çözümüne katkı sağladık, ülkemiz kazandı." ifadelerini kullandı.

Baran, ATO üyelerinin de aralarında bulunduğu binlerce GSM bayisinin yargılandığı açık hat davaları sorununun, 5 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan yasal düzenlemeyle çözüme kavuştuğunu kaydetti.

Kanun ne getiriyor?

Açıklamaya göre, Kanunla 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na eklenen geçici maddeyle 31 Aralık 2021'e kadar işlenen suçlardan dolayı ilgililer hakkında dosya soruşturma evresindeyse dava açılması, kovuşturma evresindeyse kovuşturmanın, kesinleşmiş olan mahkumiyet varsa infazın ertelenmesi sağlanacak.

Hakkında dava açılması, kovuşturma ve infazı ertelenenlerin bir yıl içinde aynı suçu işlememesi halinde de ilgili soruşturma, kovuşturma veya infaz bütünüyle ortadan kaldırılacak. Konuyla ilgili mahkumiyet hükmü kesinleşmiş olan kişilerin adli sicil ve arşiv kayıtları da silinecek.

YORUMLAR
500
Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı 2 bin 8 bedelli asker yemin etti 2 bin 8 bedelli asker yemin etti
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran, 8 bin GSM bayisinin 'açık hat' mağduriyetinin giderildiğini bildirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:22 Defne Samyeli, 50. yaş gününü ailesi ile kutladı! Paylaştığı fotoğrafta kardeşine ve kızına acımadı
15:04 Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları! Doktoru silahla yaralayan şahıs, aynı silahla intihar etti
15:03 Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak basıyor! Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te gelecek
14:54 Fenerbahçe'den yeni arma açıklaması! Medya kuruluşlarından 5 yıldızlı armanın kullanılması istendi
14:53 Yabancı diplomatlarla görüşmelerinin izne bağlanmasına "çürümüşlük" diyen İmamoğlu'na Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu cehalettir
14:37 Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriyle gündem olan Tevfik Göksu, İBB'den yardım istedi!
14:29 Stranger Things'in başrolü David Harbour final sezonu için 32 kilo verdi! Sırrını soranlara "yemek yememek" cevabını verdi
14:17 Nisan ayında evlenen oyuncu Selahattin Paşalı baba oldu: Ailemize hoş geldin Pera'm
14:11 İşte doğanın mucizesi! Yapraklar arasında kamufle olan canlıyı hiç kimse fark edemiyor
13:55 İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 15:33:30. #1.12#
SON DAKİKA: ATO Başkanı Baran, 8 bin GSM bayisinin "açık hat" mağduriyetinin giderildiğini bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement