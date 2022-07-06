ATO Başkanı Baran, 8 bin GSM bayisinin "açık hat" mağduriyetinin giderildiğini bildirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, GSM bayilerinin yargılandığı "açık hat" davalarına ilişkin sorunun 5 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan yasal düzenlemeyle çözüldüğünü ifade etti.

Baran, yaptığı açıklamada, ATO üyelerinin söz konusu sorununun çözümü için 2017'den bu yana çalıştıklarını belirtti.

Elektronik Haberleşme Kanunu'ndan kaynaklanan sorun nedeniyle GSM hatlarının abonelik sözleşmelerinde imzası, kaşesi olmamasına rağmen dağıtıcı, ana bayilerin yetkilileri ve ortaklarının haksız yere yargılandığını ifade eden Baran, bu sorunun çözümüne katkı sağladıklarını vurguladı.

Baran, bu konuya ilgili tüm kurumların katkıda bulunduğunu belirterek, "Sorunu aktardığımız andan itibaren çözüm için çalışma yürüten Adalet, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarımız, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonumuz ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına ve ATO'nun Telekomünikasyon Meslek Komitesi Başkan ve üyelerine teşekkür ediyorum. Telekomünikasyon Meslek Komitemize mensup yaklaşık 850 üye yaşadığı mağduriyetlerin çözümü için çalışırken Türkiye genelindeki 8 bin sektör mensubunun sorununun çözümüne katkı sağladık, ülkemiz kazandı." ifadelerini kullandı.

Baran, ATO üyelerinin de aralarında bulunduğu binlerce GSM bayisinin yargılandığı açık hat davaları sorununun, 5 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan yasal düzenlemeyle çözüme kavuştuğunu kaydetti.

Kanun ne getiriyor?

Açıklamaya göre, Kanunla 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na eklenen geçici maddeyle 31 Aralık 2021'e kadar işlenen suçlardan dolayı ilgililer hakkında dosya soruşturma evresindeyse dava açılması, kovuşturma evresindeyse kovuşturmanın, kesinleşmiş olan mahkumiyet varsa infazın ertelenmesi sağlanacak.

Hakkında dava açılması, kovuşturma ve infazı ertelenenlerin bir yıl içinde aynı suçu işlememesi halinde de ilgili soruşturma, kovuşturma veya infaz bütünüyle ortadan kaldırılacak. Konuyla ilgili mahkumiyet hükmü kesinleşmiş olan kişilerin adli sicil ve arşiv kayıtları da silinecek.