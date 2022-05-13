Açıklanan konut paketinde dar gelirlinin konuta ulaşması için formül: Yılda en az 830 bin konut inşa edilmeli - Son Dakika
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Açıklanan konut paketinde dar gelirlinin konuta ulaşması için formül: Yılda en az 830 bin konut inşa edilmeli

13.05.2022 15:14

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, açıklanan konut paketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eren, dar gelirli vatandaşların konut alabilmesi için yılda en az 830 bin konut üretilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı konut paketinin ardından konut sektöründeki temsilcilerden değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, dar gelirli vatandaşların ucuz konutlara ulaşabilmesi için önerilerde bulundu.

FİYATLAR DAR GELİRLİNİN ULAŞAMAYACAĞI RAKAMLARA GELDİ

Başkan Eren, açıklanan konut paketini olumlu bulduklarını belirterek "Konut satışlarına ivme kazandıracak. Yılda en az 850 bin konut yapılması gerekiyor. Ancak 3-4 yıldır 400-450 binin üzerine çıkamadı. Dar gelirlinin ulaşamayacağı rakamlara geldi konut fiyatları. Kamu, hazine arazilerini arsa haline getirip, müteahhitlere düşük maliyetler ile verirse daha uygun fiyata konut üretilir." dedi.

YURTDIŞI PAZARI DARALDI

TMB Başkanı Erdal Eren, yurtdışı pazarının daraldığına dikkat çekerek, "Yüzde 6.1 istihdamda doğrudan pay var. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde en yüksek rakam 31.6 milyar dolarla 2012'de gerçekleşti. Sonrasında petrol fiyatlarındaki düşüş ile yurtdışı işleri azaldı. Pandemi ile 15 milyar dolara kadar düştü. Uluslararası pazarlardaki meslektaşlarım atılım yaptı. 2021'i 30.7 milyar dolarlık iş hacmi ile bitirdik. Orta vadede 50 milyar dolar, 10 yılda ise 100 milyar dolarlık iş üstlenebiliriz diyoruz. Bu da iş yaptığımız ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi sayesinde olur" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Ekonomi Açıklanan konut paketinde dar gelirlinin konuta ulaşması için formül: Yılda en az 830 bin konut inşa edilmeli - Son Dakika


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